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Депозитные ставки для физлиц 03.02.17
18:44 03.02.2017 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 3 февраля 2017г.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|02.02.17
|03.02.17
|02.02.17
|03.02.17
|02.02.17
|03.02.17
|3 месяца
|15.72
|15.67
|4.12
|3.93
|3.14
|2.92
|6 месяцев
|16.74
|16.75
|4.93
|4.73
|3.88
|3.65
|9 месяцев
|16.28
|16.47
|4.57
|4.26
|3.16
|2.71
|12 месяцев
|17.41
|17.45
|5.65
|5.39
|4.69
|4.45
Источник: НБУ
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