Мировой спрос на золото в 2016 году вырос на 2% по сравнению с 2015 годом, до 4 тыс. 308,7 тонны, говорится в отчете World Gold Council (WGC).

Приток золота в ETF (exchange traded funds - биржевые инвестиционные фонды) составил 531,9 тонны, это самый высокий показатель с 2009 года. Для сравнения, по итогам 2015 года наблюдался отток 128,3 тонны. В первом полугодии 2016 года закупки в основном обеспечивали стратегические инвесторы США, в III квартале на первый план вышла Европа. Прирост продолжался до конца октября (на тот момент он составлял 750 тонн, но за последние два месяца произошел отток).

Прирост по итогам года по биржевым продуктам был нивелирован сокращением спроса со стороны ювелиров и центробанков. Для ювелирных украшений 2016 год стал худшим за последние 7 лет. Большую часть года цены на золото росли (к концу сентября прибавили 25%, правда, потом отчасти растеряли свои результаты на фоне итогов выборов в США и закончили год с ростом 8% к 2015 году). К тому же на сектор негативно повлияли законодательные и налоговые изменения в Индии и Китае. Мировой спрос на золотые украшения в мире упал на 15%, до 2 тыс. 41,6 тонны, в том числе в Индии - на 22%, до 514 тонн, в Китае - на 17%, до 629 тонн.

Госзакупки золота в 2016 году были самыми низкими с 2010 года и составили 383,6 тонны, что на треть ниже уровня 2015 года.

Спрос на монеты и слитки остался примерно на уровне прошлого года (1 тыс. 29,2 тонны, снижение менее 2% к уровню 2015 года), благодаря существенному росту в последнем квартале. В течение большей части года спрос был слабый, но снижение цен в IV квартале было той возможностью, которой ждали многие розничные инвесторы, поясняет WGC. Для Китая конец 2016 года стал рекордным кварталом в закупке слитков и монет за последние несколько лет (со II квартала 2013 года).

Предложение на рынке золота в 2016 году выросло на 5%, до 4 тыс. 570,8 тонны. Добыча осталась примерно на уровне прошлого года - 3 тыс. 236 тонн. Вторичная переработка выросла на 17%, до 1 тыс. 308,5 тонны. Почти удвоился объем хеджа, до 26,3 тонны.



Мировой спрос на золото, тонны: