В четверг, 2 февраля, объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке увеличился на 21,7 млн долларов по сравнению с 1 февраля до 110,5 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 20,6 млн долларов по сравнению с 1 февраля до 132,7 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в декабре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческими банками на межбанковском валютном рынке уменьшился на 3,9%, или на 255,7 млн долларов до 6,358 млрд долларов по сравнению с ноябрем.

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в среду на 12 коп. в четверг снизился на 1 коп. до 26,98 UAH/USD.