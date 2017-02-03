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2 февраля объем торгов долларом на межбанке увеличился на $21,7 млн до $110,5 млн
10:09 03.02.2017 |
В четверг, 2 февраля, объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке увеличился на 21,7 млн долларов по сравнению с 1 февраля до 110,5 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 20,6 млн долларов по сравнению с 1 февраля до 132,7 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в декабре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческими банками на межбанковском валютном рынке уменьшился на 3,9%, или на 255,7 млн долларов до 6,358 млрд долларов по сравнению с ноябрем.
Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в среду на 12 коп. в четверг снизился на 1 коп. до 26,98 UAH/USD.
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