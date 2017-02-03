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Доллар дорожает к мировым валютам 3 февраля в ожидании данных по рынку труда США
08:52 03.02.2017 |
Форекс - Курс доллара к основным мировым валютам в пятницу растет в ожидании выхода отчета министерства труда США по уровню безработицы и динамике числа рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях в январе, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.13 EET индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,08%, до 99,89 пункта. Курс доллара к иене поднимался до 113,01 иены за доллар со 112,80 иены на прошлых торгах. Курс евро к доллару снижался до 1,0757 доллара за евро с 1,0760 доллара за евро на предыдущем закрытии.
По прогнозам экспертов, безработица в США в январе сохранилась на декабрьском уровне в 4,7%. В то же время, число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях американской экономики увеличилось на 175 тысяч, считают аналитики.
Инвесторы надеются, что январский отчет Минтруда США может стать подсказкой тому, когда ФРС вновь решит поднять базовую процентную ставку. В среду регулятор ожидаемо сохранил ее на уровне 0,5-0,75%. По данным CME Group, вероятность повышения ставки Федрезервом на заседании в марте составляет 17,7%.
При этом данные по рынку труда США, опубликованные в четверг, были восприняты рынком позитивно. По сообщению Минтруда страны, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 28 января, снизилось на 14 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели - до 246 тысяч. Эксперты ожидали снижения на 9 тысяч с первоначального уровня предыдущей недели в 259 тысяч. Показатель предыдущей недели пересмотрен в сторону увеличения на одну тысячу - до 260 тысяч.
Кроме того, в среду аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) сообщила, что число рабочих мест в частных компаниях США в январе выросло на 246 тысяч по сравнению с декабрем. Аналитики прогнозировали рост показателя лишь на 165 тысяч.
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