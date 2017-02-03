Стоимость золота снижается в четверг на фоне увеличения курса доллара к мировым валютам, а также в рамках коррекции, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.26 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex уменьшалась на 3,70 доллара, или на 0,3% - до 1215,70 доллара за тройскую унцию. В четверг она поднималась до отметки в 1224,20 доллара - максимума с 17 ноября 2016 года. Стоимость мартовского фьючерса на серебро опускалась на 0,4% - до 17,36 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) растет на 0,06%, до 99,88 пункта. В четверг он снижался до уровня в 99,19 пункта, что стало минимальным значением с 14 ноября.

Доллар дорожает к мировым валютам в рамках коррекции после удешевления на торгах в четверг. Тогда негативная динамика стала реакций на решение ФРС США, которая по итогам заседания в среду сохранила базовую процентную ставку на уровне 0,5-0,75%. При этом аналитики снизили свои ожидания ужесточения монетарной политики на следующем заседании регулятора в марте. Цена золота на этом фоне поднималась.

Затем курс доллара к мировым валютам перешел к росту, а стоимость золота, наоборот, стала уменьшаться. Укрепление доллара, как правило, негативно влияет на стоимость торгуемого в американской валюте драгметалла, снижая спрос на него со стороны инвесторов с иностранной валютой.

Инвесторы также ожидают данных статистики по числу новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики США, созданных в декабре, которые будут опубликованы позднее в пятницу. Опрошенные агентством аналитики прогнозируют, что показатель составил 175 тысяч.