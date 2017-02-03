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Фунт продолжает дешеветь на итогах заседания Банка Англии
20:31 02.02.2017 |
Форекс - Курс британского фунта стерлингов к доллару продолжает опускаться в четверг на фоне решения Банка Англии по монетарной политике в стране, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.52 EET курс фунта стерлингов к доллару снижался до 1,2538 доллара с 1,2706 доллара за фунт на предыдущем закрытии. После объявления решения Банка Англии пара опустилась до отметки в 1,2527 доллара за фунт.
Курс евро к доллару рос до 1,0802 доллара за евро с 1,0768 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене снижался до 112,51 иены за доллар со 113,25 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,17%, до 99,58 пункта.
Банк Англии по итогам февральского заседании, как и ожидалось, сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,25% годовых и подтвердил объем выкупа активов с рынка в 435 миллиардов фунтов стерлингов.
Регулятор также улучшил прогноз по росту ВВП Великобритании в 2017 году - до 2% с ожидавшихся в ноябре 1,4%. Прогноз на 2018 год улучшен до 1,6% с ожидавшихся ранее 1,5%, а на 2019 год - до 1,7% с 1,6%, ожидавшихся ранее. Улучшение прогноза связано с большей, чем предполагалось ранее, устойчивостью мировой экономики, повышением цен на мировых рынках акций и более благоприятными условиями кредитования, особенно для населения.
При этом, как заявил глава Банка Англии Марк Карни, пересмотренный прогноз роста не означает, что выход Великобритании из ЕС (Brexit) пройдет без последствий для страны. «Путешествие в Brexit действительно только начинается. Хотя направление движения еще неизвестно, по пути будет много взлетов и падений», - приводит его слова агентство Ассошиэйтед Пресс.
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