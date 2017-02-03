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Объем переводов в Украину увеличился на 5% до $2,5 млрд, из Украины снизился на 15% до $350 млн в 2016
Объем переводов в Украину в 2016 году по созданным резидентами и нерезидентами системам денежных переводов составил 2,488 млрд долларов и 352 млн долларов - из Украины.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка, передают Українські Новини.
Всего в 2016 году было переведено: в Украине - 2,488 млрд долларов; за пределы Украины - 352 млн долларов; в пределах Украины - 3,671 млрд долларов.
По итогам прошлого года на отечественном рынке платежных систем, созданных резидентами, лидером по сумме переводов была внутригосударственная платежная система "Почтовый перевод" - 163,69 млн переводов на сумму 1,194 млрд долларов.
По состоянию на 1 января в Украине предоставляли услуги такие отечественные системы перевода средств: 6 систем, созданных банками; 8 систем, созданных небанковскими учреждениями; 1 внутрибанковских систем перевода.
Всего за 2016 год с помощью систем, созданных резидентами, перечислены: в пределах Украины - 3,669 млрд долларов; в Украине - 2,37 млн долларов; за пределы Украины - 1,38 млн долларов.
В течение 2016 года в Украине осуществляли деятельность 14 систем перевода средств, созданных нерезидентами, а именно: 3 системы с США, 2 - из Азербайджана, по 1 - из Грузии, Великобритании, Канады, а также 6 систем с РФ (с октября 2016 введены санкции).
За 2016 с помощью систем, созданных нерезидентами, было переведено: в Украине - 2,486 млрд долларов; за пределы Украины - 350,94 млн долларов; в пределах Украины - 2,64 млн долларов.
Среди платежных систем, созданных нерезидентами, в 2016 году первое место занимала "Western Union", с помощью этой системы было осуществлено 40% всех трансграничных переводов в Украину и 32% - из Украины.
Как сообщали Українські Новини, объем переводов в Украину снизился на 35% до $2,5 млрд, из Украины на 33% до $0,4 млрд в 2015 году.
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