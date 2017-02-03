Национальный банк в январе увеличил объем облигаций внутреннего государственного займа в своем портфеле на 1 397 млн гривен до 383,343 млрд гривен, банки уменьшили на 1 532 млн гривен до 253,932 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов в январе уменьшился на 152 млн гривен до 6,306 млрд гривен, в собственности других владельцев увеличился на 302 млн гривен до 23,989 млрд гривен.

Объем ОВГЗ в обращении в целом, по данным Нацбанка, в январе увеличился на 14 млн гривен до 667,572 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, Нацбанк ежедневно публикует данные об объеме гособлигаций, находящихся в собственности тех или иных владельцев.

ОВГЗ, находящиеся в обращении по сумме основного долга, млн гривен: