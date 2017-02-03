Эксперты оценивают реальную стоимость 70 ликвидируемых банков в 94 млрд гривен при балансовой стоимости в 418 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Фонда гарантирования вкладов, передают Українські Новини.

Согласно ему, такие цифры объясняются тем, что в процессе оценки берутся во внимание, прежде всего, качество и актуальная рыночная стоимость обеспечения по кредитам, а не цифры, зафиксированные в бухгалтерских документах банков.

По данным Фонда, 80% активов неплатежеспособных банков - это кредиты.

Почти весь кредитный портфель неплатежеспособных банков (90% от общей суммы задолженности) является проблемным и не обслуживается.

При этом менее 5% из числа заемщиков продолжают выполнять перед банком свои обязательства после признания его неплатежеспособным.

Почти половина кредитного портфеля всех неплатежеспособных банков (на сумму почти 180 млрд гривен) выдана 600 крупным бизнес-группам, половина из которых - связанные с банками лица - не обслуживают свои обязательства.

Часть заемщиков и переданных в залог банку объектов находятся в Крыму и зоне проведения антитеррористической операции.

Всего на неподконтрольной Украины территории находятся активы на более 50 млрд гривен.

Более 10% от общего кредитного портфеля банков (на 37 млрд гривен) - кредиты, залогом по которым выступают "мусорные" ценные бумаги.

Другими факторами, влияющими на качество активов, являются девальвация гривны по отношению к иностранным валютам; искусственное банкротство юридических лиц - заемщиков банков; вывод средств путем размещения на корсчетах в иностранных банках; слабый уровень защиты прав кредиторов и несовершенная судебная система.

Как сообщали Українські Новини, Фонд гарантирования вкладов оценил рыночную стоимость активов банка "Михайловский" в 138 млн гривен.