Финансовые новости
- |
- 03.02.17
- |
- 04:18
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Доллар упал до минимума с ноября к мировым валютам на итогах заседания ФРС
14:10 02.02.2017 |
Форекс - Курс доллара к основным мировым валютам в четверг днем снижается, достигнув ранее минимальной отметки с ноября, на фоне итогов январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США по монетарной политике, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.22 EET индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,39%, до 99,36 пункта. При этом ранее в ходе торгов он достигал значения в 99,2 пункта - минимума с 14 ноября.
Курс доллара к иене снижался до 112,46 иены за доллар со 113,25 иены на прошлых торгах. Курс евро к доллару рос до 1,0802 доллара за евро с 1,0768 доллара за евро на предыдущем закрытии.
В среду ФРС по итогам первого в 2017 году заседания ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 0,5-0,75%. Регулятор отметил некоторые улучшения в состоянии экономики страны с момента своего последнего заседания, но не стал сигнализировать о скором очередном повышении ставки.
Итоги заседания Федрезерва привели к ослаблению доллара. В настоящее время оценка вероятности повышения ставки ФРС на следующем заседании в марте, по данным CME Group, составляет 17,7%. До оглашения итогов последнего заседания регулятора рынки оценивали эту вероятность в 24,4%.
На ход торгов позднее может повлиять статистика по рынку труда США от профильного министерства страны. Аналитики полагают, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 28 января, снизилось на 9 тысяч с показателя предыдущей недели и составило 250 тысяч.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Зачем Путин пугает Асада старой смертью
|Почему наша оппозиция ненавидит Путина меньше, чем украинскую власть
|Операция "Авдеевка". Адресат новой информационно-террористической кампании один - Дональд Трамп
С помощью официальных заявлений, подкрепленных пропагандисткой ложью, создается иллюзия, что в некой дикой стране вооруженные до зубов варвары третий год делят власть. Мол, все это последствия непродуманной политики администрации Обамы и нежелание идти на переговоры с Россией - гарантом мира и стабильности в регионе.
|Гонтарева считает, что крупных банкротств банков на рынке больше не будет
"У нас 40 банков по активам составляли 97% всей системы. Из первой двадцатки вы уже видели, кто не выжил. Вторая двадцатка сдала тест 1 января 2017 года. Ушли Платинум и Фортуна-Банк. Остались банки, которые составляют 3% от активов системы", - сказала глава НБУ.
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|На межбанке растет количество покупателей валюты, но пока не сильно
|Фунт продолжает дешеветь на итогах заседания Банка Англии
|Рынок акций Украины в четверг продолжил снижение
|Депозитные ставки для физлиц 02.02.17
|2 февраля стоимость золота достигла максимума с ноября из-за удешевления доллара
|Состояние межбанковского валютного рынка Украины 02.02.2017
|Нацфинуслуг одобрила введение электронного страхового полиса по ОСАГО
Это интересно
|McLaren и BMW разработают совместные двигатели
|Jaguar Land Rover познакомит с автомобилями с помощью виртуальной реальности
|Razer купила разработчика "облачного" смартфона Nextbit
|Экс-сотрудник добывал биткоины на серверах ФРС США
|Смартфон Kyocera Rafre, лишенный разговорного динамика, можно мыть с мылом
|В Лондоне увеличат стоимость парковки дизельных машин
|Credit Suisse может выплатить $150 млн компенсаций за растрату денег клиентов из Турции