Стоимость золота в четверг вечером слегка замедлила рост после достижения максимального уровня с ноября прошлого года на фоне дешевеющей американской валюты, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.54 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 13,10 доллара, или на 1,08% - до 1221,40 доллара за тройскую унцию. Ранее в ходе торгов она достигала отметки в 1227,45 доллара - максимума с 16 ноября 2016 года.

Стоимость мартовского фьючерса на серебро поднималась на 0,86% - до 17,60 доллара за унцию. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижается на 0,27%, до 99,48 пункта.

В среду ФРС по итогам первого в 2017 году заседания ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 0,5-0,75%. Регулятор отметил некоторые улучшения в состоянии экономики страны с момента своего последнего заседания, но не стал сигнализировать о скором очередном повышении ставки.

Отсутствие каких-либо намеков о возможных будущих повышениях ставки привело к удешевлению американской валюты, что увеличило спрос на торгуемое в долларах золото.

"Риторика ФРС в среду рассматривается как умеренно «голубиная», поскольку не было никаких намеков на сроки повышения ставок. И, таким образом, доллар подешевел, а золото выросло в цене", - заявил глава подразделения драгоценных металлов Marex Spectron Дэвид Говетт (David Govett) газете The Wall Street Journal.