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Прогнозы банкиров о росте курса доллара на межбанке с самого начала февраля не оправдались
23:38 01.02.2017 |
Торги 1 февраля завершились 9-копеечным удешевлением валюты, в рамках 26,93-26,98 грн./$, сообщил UBR.ua начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.
Межбанк начал планомерно идти вниз с самого утра: по словам, по словам директора департамента казначейства Пиреус Банка Игоря Якобчука, с утра котировки достаточно быстро ушли с 27,0-27,05 грн./$ до 26,99-27,02 грн./$. После чего валюта дешевела до самого закрытия рынка, причем даже после выхода на торги Национального банка, который второй день подряд скупал валюту.
"Ближе к обеду спрос на валюту начал ослабевать, а объемы продаж по-прежнему оставались на высоком уровне. В данной ситуации Нацбанк вновь не упустил шанс пополнить валютные резервы и вышел на рынок с "запросом наилучшего курса". После обеда на рынке избыточное предложения валюты сохранилось, в связи с чем котировки преодолели психологический уровень 27,0 грн./$. В итоге межбанковские торги финишировали на уровнях 26,93-26,98 грн./$", - уточнил Станислав Верхградский.
Объемы торговли постепенно сокращаются: 1 февраля они просели с $212,84 млн. до $174,8 млн.
Но хотя валютной выручки в страну стали заводить меньше, спрос на нее еще не успел сформироваться. Банкиры ждут в начале месяца покупок доллара под репатриацию дивидендов, однако они еще не начались. У компаний еще нет на это денег.
"Судя по всему, достаточные объемы предложения вызваны окончанием 120-дневных сроков по возврату валютной выручки. При этом, как мы видим по динамике безналичного рынка, массовый выкуп валюты для вывода дивидендов еще не стартовал", - отметил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
"Можем предположить, что компании ожидают возмещение НДС, после чего полученная гривна будет направлена на покупку валюты под дивиденды", - дополнил его Станислав Верхградский.
Финансисты ждут, что выплата экспортерам НДС сыграет в ближайшие дни ключевую роль для валютного рынка.
"В ближайшие дни ключевым фактором станет возмещение НДС, вслед за которым в системе появится гривневая ликвидность. Это значит, что у экспортеров снизится необходимость продавать валюту, а у компаний появится ресурс для покупки валюты под выплаты дивидендов. Солидные выплаты по возмещению НДС могут способствовать возникновению дефицита валюты на межбанке", - отметил Верхградский.
Он ждет завтра старта межбанка в рамках 26,90-27,0 грн./$.
Менее лицеприятные для гривни прогнозы на 2 февраля выдал Куринной - 27,0-27,15 грн./$. Хотя в целом он спокойно оценил текущие настроения на межбанке.
"По нашим прогнозам, в феврале валютный рынок будет сохранять вполне уверенные позиции. Из достаточно важных и показательных аспектов стоит отметить, что рынок - ни безналичный, ни наличный - в целом не отреагировали, как мы могли предполагать, ослаблением гривны на обострение ситуации на Донбассе. На мой взгляд, это важный показатель роста доверия к общественно-политическим и финансовым институтам и один из важных психологических факторов курсоформирования в стране", - подчеркнул он.
1 февраля валютчики попытались приподнять наличный курс доллара, но безуспешно. Ожидается, что завтра это попытаются сделать снова.
"Наличный рынок доллара открывался в рамках 27,55-27,65 грн./$ с явным настроением к росту - количество желающих купить валюту значительно преобладало над продавцами, что вскоре нашло отображение в курсе 27,60-27,70 грн./$. В обед была попытка пойти еще немного выше, но на уровне 27,60-27,75 грн./$ торгов практически не было. Это повлекло за собой снижение до утреннего уровня 27,55-27,65 грн./$. Таким образом попытка разворота тренда была неудачной и скорее всего повторится завтра", - резюмировал Станислав Верхградский.
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