Во вторник, 31 января, объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке увеличился на 34,9 млн долларов по сравнению с 30 января до 163,8 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 93,2 млн долларов по сравнению с 30 января до 258,1 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в декабре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческими банками на межбанковском валютном рынке уменьшился на 3,9%, или на 255,7 млн долларов до 6,358 млрд долларов по сравнению с ноябрем.

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в понедельник на 6 коп. во вторник укрепился на 3 коп. до 27,09 UAH/USD.