Национальному банку Украины (НБУ) необходимо постепенно отходить от жесткой денежно-кредитной политики и применять более мягкие монетарные способы обеспечения развития национальной экономики, считает глава совета НБУ Богдан Данилишин.

"Правильная денежно-кредитная политика является третьей составляющей экономического роста. Считаю, что нужно постепенно отходить от жесткой денежно-кредитной политики в сторону более мягких монетарных способов обеспечения развития национальной экономики", - написал в Фейсбуке Б.Данилишин.

При этом он подчеркнул, что чрезмерное таргетирование инфляции сдерживает экономическое оживление.

"Мы должны самым внимательным образом отстаивать свои интересы перед нашими внешними кредиторами, которые заставляют нас заниматься чрезмерным таргетированием инфляции, то есть, по сути, вследствие этого, вместе со сдерживанием роста цен, мы убиваем также и ростки нашего экономического оживления", - написал он.

При этом Б.Данилишин добавил, основной целью является экономический рост.

"Во всем мире понимают, что денежно-кредитная политика - это только средство, а не цель экономического развития. Экономический рост - вот что является целью. В Украине же многие думают наоборот. Не может быть признано удовлетворительным состояние, когда нет инфляции, но и нет экономического роста", - написал он.

