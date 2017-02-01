Форекс - Курс доллара к основным мировым валютам в среду растет в преддверии оглашения итогов двухдневного заседания по монетарной политике Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.39 EET индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,16%, до 99,71 пункта. Курс доллара к иене поднимался до 113,21 иены за доллар со 112,80 иены на прошлых торгах. Во вторник он достигал значения в 112,04 иены - минимум с конца ноября. Курс евро к доллару снижался до 1,0792 доллара за евро с 1,0797 доллара за евро на предыдущем закрытии.

Итоги заседания ФРС станут известны позднее в среду. Аналитики, опрошенные агентством РИА Новости, считают, что регулятор оставит базовую ставку на текущем уровне в 0,5-0,75% годовых из-за высокой волатильности на рынке. По их мнению, очередного повышения ставки можно ожидать в марте.

Основное внимание рынков, по мнению экспертов, будет сосредоточено на коммюнике ФРС по итогам заседания. Главным образом инвесторов интересует мнение регулятора о дальнейшем развитии американской экономики при президенте США Дональде Трампе.

Кроме того, доллар укрепляется в рамках коррекции после значительного снижения из-за комментариев Трампа. Во вторник он заявил, что Япония нарочно снижает курс своей национальной валюты, чтобы сделать свои товары более конкурентоспособными на мировом рынке. Трамп подчеркнул, что "есть страны", подразумевая Японию и Китай, которые путем девальвации своей валюты и интервенциям на рынке пытаются обойти США.

Многие инвесторы расценили подобные высказывания как знак, что власти США могут сосредоточить свое внимание на ослаблении доллара, отмечает агентство Рейтер. "В центре внимания оказались подозрения, что Вашингтон может начать уделять все больше внимания стоимости доллара", - цитирует агентство мнение неназванных экспертов из банка ANZ.