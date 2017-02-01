Стоимость золота снижается в среду на фоне роста курса доллара к мировым валютам, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.15 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 1,10 доллара, или на 0,09% - до 1210,30 доллара за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро уменьшалась на 0,33% - до 17,49 доллара за унцию. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,16%, до 99,71 пункта.

Доллар дорожает к мировым валютам в преддверии оглашения итогов первого в этом году двухдневного заседания ФРС США, которое завершится позднее в среду. По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, ФРС оставит базовую ставку без изменений из-за высокой волатильности на рынке. При этом, очередного повышения ставки можно ожидать в марте.

Укрепление доллара, как правило, негативно влияет на стоимость торгуемого в американской валюте драгметалла, снижая спрос на него со стороны инвесторов с иностранной валютой.

В то же время, некоторые фондовые менеджеры ожидают удорожания золота, пишет агентство Рейтер. Они считают, что стиль управления президента США Дональда Трампа и грядущие выборы в Европе будут создавать волатильность на фондовом рынке. Это поддержит стоимость золота как безопасного актива.