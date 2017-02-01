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31 января Нацбанк покупал доллары на межбанке через механизм "запрос наилучшего курса"
22:33 31.01.2017 |
Январь закончился на победной для гривни ноте: 31 января ее курс на межбанке вырос на 7 копеек, и закрепился в рамках 27,0-27,07 грн./$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
Доллара на межбанке продали немного: объем торгов сократился со вчерашних $253,34 млн. до $212,84 млн. И до полудня, по словам директора департамента казначейства Пиреус Банка Игоря Якобчука, котировки межбанк двигались не очень активно - от 27,10-27,14 грн./$ до 27,08-27,12 грн./$.
"Профицит валюты начал проявляться ближе к полдню и окончательно продавцы остались в большинстве после обеда, когда спрос на валюту значительно ослаб. Однако экспортеры сегодня не остались без внимания Нацбанка, который во второй половине дня начал выкупать доллары через механизм "запрос наилучшего курса", - отметил UBR.ua начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.
По оценке казначеев, НБУ выкупал валюту в рамках 27,0-27,09 грн./$.
"Думаю, регулятор приобрел у банков до $5 млн. Вряд ли заметно больше этой цифры. Основные объемы были проданы на межбанке вчера, сегодня - остатки. Вероятно, потому Нацбанк и не проводил полноценный аукцион для всех банков. Из-за небольшого избытка доллара", - считает Юрий Гриненко.
Сегодняшний день был переломным: экспортеры конвертировали валюту для совершения налоговых платежей, и сегодня завершили эти проплаты. С 1 февраля финансисты ждут смену тренда.
"На наш взгляд, сегодня рынок увидел финальный аккорд активных продаж валюты экспортерами. Завтра ожидаем снижение такой активности, в то время, как спрос скорее всего останется на текущем уровне или даже может подрасти за счет активизации покупок под репатриацию дивидендов", - заверил Станислав Верхградский.
Дивиденды - ключевой риск для курса гривни. Другие проблемы банкиры пока отметают, по крайней мере для безналичного рынка.
"Обострение военного конфликта в зоне проведения АТО на объемах продаж валюты на межбанке не отразилось, поскольку на рынке сохраняются девальвационные ожидания, и экспортеры, как правило, продают валюту только под собственные потребности в гривне", - сказал Верхградский.
"Эскалация конфликта безусловно способна оказать психологическое влияние и на валютный рынок. При этом, межбанка это касается в меньшей степени. Сезонные рыночные факторы, такие как обязательный возврат валютной выручки по истечению 120-дневных сроков у экспортеров-аграриев, приближающийся период выплаты налога на прибыль, скорее всего останутся решающими в этот период. В большей степени может пострадать наличный рынок не только из-за возможных панических настроений в обществе, но и за счет представителей черного рынка, которые зачастую спекулируют на подобных ситуациях", - дополнил коллегу директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Верхградский ждет завтра открытия межбанка в рамках 27,0-27,10 грн./$, а Юрий Гриненко ждет более высоких котировок в начале дня - 27,05-27,15 грн./$. При этом финансисты прогнозируют подорожание валюты. Олег Куринной допускает движение котировок в диапазон 27,15-27,25 грн./$.
Цены наличного рынка наверняка будут тянуться за межбанком.
"Сегодня наличный доллар был стабилен и торговался в пределах 27,40-27,60 грн./$", - подытожил Станислав Верхградский.
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