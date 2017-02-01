Средняя цена золота в 2017 году составит $1244 за унцию, считают аналитики и трейдеры, опрошенные Лондонской ассоциацией рынка драгметаллов (London Bullion Market Association, LBMA).

Разброс прогнозов - от $1110 до $1350 за унцию.

В 2016 году мировые цены на золото в среднем выросли на 8% по сравнению с 2015 годом и составили $1251 за унцию, посчитала LBMA. Консенсус-прогноз на 2017 год подразумевает незначительное (на 0,6%) их снижение.

Текущий год будет насыщенный и непредсказуемый, учитывая высокий уровень геополитической неопределенности: новый президент в США, возможность "жесткого" варианта Brexit, а также выборы во Франции и Германии и возможный рост напряженности между США и Китаем, поясняет LBMA. Чем больше неопределенность, а также чем выше инфляция, тем лучше для золота. С другой стороны, понижательное давление на цены могут оказать ожидаемый рост ставок в США, укрепление доллара, растущий фондовый рынок и слабый спрос на золото со стороны Китая и Индии. Цена золота в течение года может колебаться от $1101 до $1379, полагают аналитики, опрошенные LBMA.

В четверг свой прогноз цен на золото в 2017 году опубликовала аналитическая компания Thomson Reuters GFMS - $1259 за унцию, что так же незначительно (на 0,6%), но все-таки выше цены 2016 года.

Для сравнения, дневной бенчмарк цены золота во вторник - $1212,8 за унцию.

Средняя цена на серебро в 2017 году ожидается на уровне $17,77 за унцию, считают аналитики и трейдеры, опрошенные LBMA. Это на 4% выше средней цены 2016 года ($17,14 за унцию).

