Финансовые новости
- |
- 01.02.17
- |
- 09:42
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Минфин 31 января продал гривневые ОВГЗ на 30 млн гривен
16:36 31.01.2017 |
Министерство финансов во вторник, 31 января, продало облигации внутреннего государственного займа на 30,075920 млн гривен.
Об этом говорится в сообщении министерства, передают Українські Новини.
В частности, министерство продало ОВГЗ со сроком обращения 343 дня.
По этим бумагам поступила 1 заявка, которая была удовлетворена.
Средневзвешенная доходность составила 15,30% годовых.
Также к размещению предлагались ОВГЗ со сроком обращения 49, 175 и 273 дня, однако на их покупку заявки не поступали.
Как сообщали Українські Новини, Министерство финансов не намерено размещать государственные облигации в иностранной валюте в 1-м квартале 2017 года.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
|Переговоры с МВФ: в Украине отложили старт земельной реформы
Сроки проведения земельной реформы в Украине, которая предполагает принятие закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения в переговорах с Международным валютным фондом, перенесены с марта на май 2017 года. Об этом Українським Новинам сообщил источник, знакомый с ходом переговоров.
ТОП-НОВОСТИ
|Авдеевская мозоль. Путина взбесило, что Порошенко ездил в Берлин без него
|Кто из политиков забыл об Авдеевке
|Директор Авдеевского коксохима: если завод остановится при такой низкой температуре, то перестанет существовать
|Проверка на вшивость. Авдеевку берут в заложники в ответ на ползучее наступление ВСУ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НБУ необходимо переходить к более мягким монетарным способам поддержки экономики - Данилишин
"Правильная денежно-кредитная политика является третьей составляющей экономического роста. Считаю, что нужно постепенно отходить от жесткой денежно-кредитной политики в сторону более мягких монетарных способов обеспечения развития национальной экономики", - написал в Фейсбуке Б.Данилишин.
|Доллар дорожает к мировым валютам 1 февраля в ожидании итогов заседания ФРС США
|Золото дешевеет 1 февраля на фоне роста курса доллара к мировым валютам
|Биржи АТР, кроме Гонконга, растут 1 февраля на позитивных внутренних статданных
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), кроме Гонконга, в среду демонстрируют положительную динамику, отыгрывая ряд опубликованных ранее позитивных внутренних статистических показателей, свидетельствуют данные торгов.
|Индексы США закрылись 31 января в основном в минусе на данных по доверию потребителей
|31 января Нацбанк покупал доллары на межбанке через механизм "запрос наилучшего курса"
Это интересно
|В Тихом океане вскоре может появиться первый в мире плавучий город
|Apple присоединилась к Amazon, Google, Facebook, IBM и Microsoft в создании искусственного интеллекта
В рамках Partnership on AI, компании будут делиться опытом в направлении развития технологий искусственного интеллекта, сделают более доступными научные труды, связанные с данной темой, и так далее. Но ни о какой совместной работе над новым ИИ речи не идёт.
|Отель Romantik Seehotel Jaegerwirt заплатил хакерам за разблокировку дверей в номера постояльцев
|VW обогнал Toyota по числу проданных автомобилей
|Ford добавит "старым" машинам современные опции.
|Прокуратура подозревает экс-главу Volkswagen в мошенничестве
|Aston Martin лишил крыши 603-сильный суперкар Vanquish S