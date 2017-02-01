Форекс - Курс доллара к евро и иене во вторник снижается после комментариев президента США Дональда Трампа и его советника Петера Наварро по курсам валют, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.25 EET курс доллара к иене опускался до 112,82 иены за доллар со 113,78 иены на прошлых торгах. Курс евро к доллару рос до 1,0785 доллара за евро с 1,0693 доллара за евро на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,77%, до 99,60 пункта.

Трамп ранее во вторник на встрече с главами нескольких фармацевтических компаний призвал их увеличить производство в стране, снизить цены и пообещал сократить время ожидания для утверждения новых лекарств. Президент отметил, что увеличение производства в стране связано с девальвацией валюты в других странах.

Кроме того, торговый советник Трампа Петер Наварро (Peter Navarro) заявил о том, что Германия использует "сильно недооцененный евро" для получения преимуществ над США и своими партнерами из Европейского Союза, отмечает агентство Рейтер.

"Рынки продолжают реагировать на риторику президента Трампа и других представителей администрации, сдерживая доллар", - цитирует издание слова валютного стратега Credit Agricole Василия Серебрякова (Vassili Serebriakov).

На ход торгов также оказывает влияние статистика из США по доверию потребителей в стране. Как сообщила аналитическая компания Conference Board, индекс доверия потребителей в США в январе упал до 111,8 пункта с пересмотренного декабрьского показателя в 113,3 пункта. Аналитики прогнозировали снижение показателя до 113 пунктов с первоначального индикатора декабря в 113,7 пункта.