Национальный банк сохранил объем облигаций внутреннего государственного займа в своем портфеле на уровне 383,344 млрд гривен 31 января, банки уменьшили на 269,04 млн гривен до 253,933 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов 31 января уменьшился на 14,65 млн гривен до 6,306 млрд гривен, в собственности других владельцев - на 20,59 млн гривен до 23,990 млрд гривен.

Объем ОВГЗ в обращении в целом, по данным Нацбанка, 31 января уменьшился на 304,27 млн гривен до 667,572 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, Нацбанк ежедневно публикует данные об объеме гособлигаций, находящихся в собственности тех или иных владельцев.

ОВГЗ, находящиеся в обращении по сумме основного долга, млн гривен: