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Топливно-энергетический комплекс
НБУ сохранил объем ОВГЗ в своем портфеле на уровне 383,3 млрд гривен, банки уменьшили на 269,04 млн гривен до 253,9 млрд гривен 31 января
14:08 31.01.2017 |
Национальный банк сохранил объем облигаций внутреннего государственного займа в своем портфеле на уровне 383,344 млрд гривен 31 января, банки уменьшили на 269,04 млн гривен до 253,933 млрд гривен.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов 31 января уменьшился на 14,65 млн гривен до 6,306 млрд гривен, в собственности других владельцев - на 20,59 млн гривен до 23,990 млрд гривен.
Объем ОВГЗ в обращении в целом, по данным Нацбанка, 31 января уменьшился на 304,27 млн гривен до 667,572 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, Нацбанк ежедневно публикует данные об объеме гособлигаций, находящихся в собственности тех или иных владельцев.
ОВГЗ, находящиеся в обращении по сумме основного долга, млн гривен:
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Другие
|Нерезиденты
|на 18.01
|669040,42
|383345,90
|255302,66
|23850,36
|6541,50
|на 19.01
|668495,69
|383345,90
|254755,31
|23880,58
|6513,91
|на 20.01
|668303,93
|383345,90
|254767,76
|23819,31
|6370,96
|на 23.01
|668236,81
|383345,90
|254709,81
|23812,88
|6368,22
|на 24.01
|667678,47
|383343,59
|254218,44
|23767,45
|6348,99
|на 25.01
|667299,86
|383343,59
|254018,35
|23609,05
|6328,86
|на 26.01
|667961,97
|383343,59
|254301,95
|23992,32
|6324,11
|на 27.01
|667964,65
|383343,59
|254287,59
|24008,38
|6325,10
|на 30.01
|667876,31
|383343,59
|254201,55
|24010,23
|6320,93
|на 31.01
|667572,03
|383343,59
|253932,52
|23989,64
|6306,28
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