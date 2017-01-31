Стоимость золота во вторник увеличивается на фоне роста спроса на безопасные активы в связи с иммиграционной политикой президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.59 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 7,20 доллара, или на 0,60% - до 1203,20 доллара за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро прибавляла 0,31% - до 17,21 доллара за унцию.

"Неопределенность, сложившаяся вокруг некоторых недавних действий Трампа... таких как иммиграционный запрет, оказала краткосрочную поддержку золоту", - цитирует газета The Wall Street Journal мнение неназванный эксперт из OM Financial.

В пятницу Трамп подписал указ "О защите страны от въезда иностранных террористов", который запрещает въезд в США на 90 дней гражданам семи стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана), а также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии.

Данный указ обеспокоил инвесторов, опасающихся, что непредсказуемость политики Трампа может усилиться. На этом фоне на рынках растет спрос на "безрисковые" активы, к числу которых традиционно относится золото. Инвесторы часто обращаются к драгметаллу как к надежному активу в периоды экономических и политических пертурбаций.

Дополнительную поддержку стоимости золота оказывает удешевление доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижается на 0,04%, до 100,33 пункта. Ослабление доллара, как правило, положительно отражается на цене золота, делая покупку драгметалла дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.