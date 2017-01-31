Форекс - Курс иены к доллару во вторник утром продолжил свой рост из-за увеличения спроса на "безопасные" активы с низкими рыночными рисками - рынки отыгрывают указ президента США Дональда Трампа, приостанавливающий въезд в страну лиц из семи государств Ближнего Востока и Африки, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.50 EET курс доллара к иене опускался до 113,55 иены за доллар со 113,78 иены на прошлых торгах. Курс евро к доллару рос до 1,0698 доллара за евро с 1,0693 доллара за евро на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,04%, до 100,33 пункта.

"Ослабление доллара к иене началась накануне вечером, что больше всего обусловлено американской политикой", - цитирует агентство Рейтер стратега State Street Global Markets Барта Вакабаяси (Bart Wakabayashi).

В пятницу Трамп подписал указ "О защите страны от въезда иностранных террористов", который запрещает въезд в США на 90 дней всем гражданам семи стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана), а также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии.

На этом фоне незначительное воздействие на настроения инвесторов оказало решение Банка Японии, который по итогам январского заседания ожидаемо сохранил процентную ставку, применяемую к текущим счетам финансовых институтов в ЦБ, на отрицательном уровне - минус 0,1%. Решение совпало с прогнозами аналитиков. Отрицательная процентная ставка была введена ЦБ Японии в январе 2016 года.