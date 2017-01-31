Форекс - Курс евро к доллару в понедельник снижается на данных статистики по инфляции в Германии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.15 EET курс евро к доллару снижался до 1,0690 доллара за евро с 1,0699 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене снижался до 113,90 иены за доллар со 115,13 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,04%, до 100,39 пункта.

Как ранее сообщило Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis), инфляция в стране в январе в годовом выражении, по предварительной оценке, составила 1,9%, обновив максимум с июля 2013 года. В месячном выражении дефляция составила 0,6%. Аналитики прогнозировали инфляцию в годовом выражении на уровне 2%, а в месячном - дефляцию в 0,6%.

"Изменение курса евро может быть связано с публикацией немецких данных, которые оказались хуже, чем ожидалось", - приводит агентство Рейтер слова валютного стратега RBC Capital Markets Адама Коула (Adam Cole).

На ход торгов также оказывает влияние подписание указа в сфере иммиграционной политики президентом США Дональдом Трампом. В пятницу он подписал указ "О защите страны от въезда иностранных террористов", который запрещает въезд в США на 90 дней всем гражданам семи стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана), приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней, а также запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии. Это негативно сказывается на позициях доллара по отношению к иене.