Национальный банк сохранил объем облигаций внутреннего государственного займа в своем портфеле на уровне 383,344 млрд гривен 30 января, банки уменьшили на 86,04 млн гривен до 254,202 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов 30 января уменьшился на 4,17 млн гривен до 6,321 млрд гривен, в собственности других владельцев увеличился на 1,86 млн гривен до 24,010 млрд гривен.

Объем ОВГЗ в обращении в целом, по данным Нацбанка, 30 января уменьшился на 88,35 млн гривен до 667,876 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, Нацбанк ежедневно публикует данные об объеме гособлигаций, находящихся в собственности тех или иных владельцев.

ОВГЗ, находящиеся в обращении по сумме основного долга, млн гривен: