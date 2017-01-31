Форекс - Курс иены поднимается в ходе торгов в понедельник к большинству мировых валют, включая доллар США, из-за повысившегося спроса на надежные активы.

В конце прошлой недели президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке программы приема беженцев на 120 дней; в отношении сирийских беженцев программа приостановлена на неопределенный период. Также указ предусматривает запрет въезда в США граждан семи преимущественно мусульманских стран (Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали, Судана) на 90 дней с возможностью продления.

Федеральные суды как минимум в пяти американских штатах в минувшие выходные приостановили действие указа в части немедленной депортации тех, кто уже въехал в страну. Определенные смягчения возможны для обладателей двойного гражданства и "гринкарт", однако пока заявления американских властей по этим вопросам противоречат друг другу.

Курс доллара к иене к 15:30 МСК составил 114,66 иены против 115,01 иены/$1 по итогам предыдущей сессии. Евро в паре с японской нацвалютой также дешевеет - 122,12 иены против 123,19.

Доллар тем временем перешел от снижения к росту в паре с евро и торгуется на уровне $1,0650 по сравнению с $1,0711 на закрытие североамериканского рынка в прошлую пятницу.

Кроме того, инвесторы ждут заседаний сразу трех ведущих центробанков мира (Банка Японии, Федеральной резервной системы США и Банка Англии), которые состоятся на текущей неделе.

Аналитики не ожидают, что банки внесут коррективы в денежно-кредитную политику, однако будут внимательно следить за обновленными макроэкономическими прогнозами от ЦБ Японии и Великобритании.

