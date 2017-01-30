Форекс - Курс доллара к основным мировым валютам в понедельник снижается на фоне опубликованных на прошлой неделе слабых данных по росту ВВП США в четвертом квартале, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.36 EET индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,08%, до 100,26 пункта. Курс евро к доллару рос до 1,0727 доллара за евро с 1,0699 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене снижался до 114,51 иены за доллар со 115,13 иены на прошлых торгах.

В пятницу Бюро экономического анализа министерства торговли США сообщило, что реальный рост ВВП США в четвертом квартале 2016 года, согласно первой оценке, замедлился до 1,9% в годовом выражении. При этом аналитики ожидали роста ВВП на 2,2%. В первом квартале 2016 года рост ВВП США в годовом выражении составил 0,8%, во втором квартале - 1,4%, в третьем - 3,5%.

"Слабый рост ВВП США никак положительно не отражается на долларе", - приводит агентство Рейтер слова рыночного экономиста Mizuho Bank Дайцуке Каракамы (Daisuke Karakama).

Негативно на позициях доллара сказываются и волнения инвесторов о том, что непредсказуемость политики президента США Дональда Трампа может усилиться. Подобные настроения на рынке вызваны тем, что в пятницу Трамп подписал указ "О защите страны от въезда иностранных террористов". Документ запрещает въезд в США на 90 дней всем гражданам семи стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана), а также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии.

В то же время на ход торгов на валютном рынке могут оказать влияние новые статданные из США, которые будут опубликованы позднее. Бюро экономического анализа министерства торговли США обнародует отчет по динамике потребительских доходов и расходов в стране в декабре. Аналитики полагают, что доходы американских потребителей увеличились на 0,4% по сравнению с ноябрем, а расходы выросли на 0,5%.