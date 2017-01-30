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Золото дорожает на снижении курса доллара к мировым валютам и росте спроса в Индии
07:44 30.01.2017 |
Стоимость золота демонстрирует положительную динамику в понедельник на фоне уменьшения курса доллара к мировым валютам, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.08 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 4,70 доллара, или на 0,40%, до 1195,80 доллара за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,17% - до 17,17 доллара за унцию.
Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался при этом на 0,07%, до 100,27.
Доллар дешевеет, отыгрывая слабую статистику ВВП США, которые были опубликованы в пятницу. Реальный рост показателя в четвертом квартале 2016 года, согласно первой оценке, составил 1,9% в годовом выражении. Эти данные оказались хуже прогнозов аналитиков, которые ожидали роста экономики страны на 2,2%.
Ослабление доллара, как правило, положительно влияет на стоимость торгуемого в американской валюте драгметалла, повышая спрос на него со стороны инвесторов с иностранной валютой.
Кроме того, на его стоимость повлияло увеличение спроса в Индии, пишет агентство Рейтер, что связано с прежним снижением цены на золото за пределами этой страны.
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