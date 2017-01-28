Национальный банк сохранил объем облигаций внутреннего государственного займа в своем портфеле на уровне 383,344 млрд гривен 27 января, банки уменьшили на 14,36 млн гривен до 254,288 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов 27 января увеличился на 0,99 млн гривен до 6,325 млрд гривен, в собственности других владельцев - на 16,06 млн гривен до 24,008 млрд гривен.

Объем ОВГЗ в обращении в целом, по данным Нацбанка, 27 января увеличился на 2,69 млн гривен до 667,965 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, Нацбанк ежедневно публикует данные об объеме гособлигаций, находящихся в собственности тех или иных владельцев.

ОВГЗ, находящиеся в обращении по сумме основного долга, млн гривен: