Форекс - Доллар дешевеет к евро и дорожает к иене на смешанных данных по ВВП и потребительским настроениям в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.00 EET курс евро к доллару рос до 1,0708 доллара за евро с 1,0684 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене увеличивался до 115,10 иены за доллар со 114,53 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,12%, до 100,41 пункта.

Согласно данным Минторговли США, реальный рост ВВП страны в четвертом квартале, по первой оценке, составил 1,9% в годовом выражении. Данные оказались хуже прогнозов аналитиков, которые ожидали роста ВВП на 2,2%. В первом квартале 2016 года рост ВВП США в годовом выражении составил 0,8%, во втором квартале - 1,4%, в третьем - 3,5%.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в январе, по окончательной оценке, вырос до максимальной отметки с января 2004 года в 98,5 пункта с 98,2 пункта в декабре. Аналитики ожидали, напротив, снижения индикатора до 98,1 пункта с декабрьской отметки. Предварительная оценка также составляла 98,1 пункта.

Индекс текущих экономических условий в январе, по окончательной оценке, опустился до 111,3 пункта с 111,9 пункта в декабре. Индекс экономических ожиданий составил 90,3 пункта, увеличившись с декабрьского уровня в 89,5 пункта.