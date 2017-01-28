Финансовые новости
- |
- 28.01.17
- |
- 05:18
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам снизился до 12,46%, по валютным СВОП - до 12,48% 26 января
13:20 27.01.2017 |
Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам снизился до 12,4625%, по валютным СВОП - до 12,4844% 26 января.
Соответствующие данные обнародованы на сайте Национального банка, передают Українські Новини.
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
Как сообщали Українські Новини, Национальный банк с 28 декабря 2015 года начал расчет и обнародование Украинского индекса межбанковских ставок (Ukrainian Index of Interbank Rates, UIIR).
Данные украинского индекса межбанковских ставок (% годовых):
|Дата
Кредиты и депозиты бланковые
Сделки СВОП (с долларом)
|Овернайт
|1 неделя
|2 недели
|1 месяц
|Овернайт
|1 неделя
|2 недели
|1 месяц
|04.01.2017
|10,5220
|11,7417
|11,5630
|05.01.2017
|11,0000
|12,0501
|12,5000
|06.01.2017
|11,6217
|11,1785
|10.01.2017
|12,0419
|13,2500
|11.01.2017
|12,3140
|12,8284
|12,3379
|12.01.2017
|12,3963
|12,3177
|12,7187
|13.01.2017
|12,4000
|12,8800
|16.01.2017
|12,3100
|17.01.2017
|12,4143
|12,8535
|12,0300
|18.01.2017
|12,1667
|12,7857
|12,3286
|19.01.2017
|12,4000
|12,5825
|12,8300
|20.01.2017
|12,6400
|12,9903
|12,9900
|23.01.2017
|12,2500
|12,8743
|24.01.2017
|12,5750
|12,7462
|11,7166
|25.01.2017
|12,7200
|12,9112
|26.01.2017
|12,4625
|12,4844
|12,9100
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
|Финансисты опасаются новой девальвации гривни из-за очередной выплаты по НДС
Следующая волна активизации продаж валюты на межбанке возможна в первой декаде феврале под уплату налога на прибыль за четвертый квартал 2016 года. Однако не стоит исключать повторения ситуации, когда щедрые выплаты возмещения НДС приводят к дефициту валюты на межбанке.
ТОП-НОВОСТИ
|От чего бы не умер Валерий Болотов, сделал он это очень вовремя
|В России по громкому делу о госизмене арестован хакер, несколько лет назад завербованный ФСБ
|Госбюджет-2016 исполнен с дефицитом 70,1 млрд грн при потолке в 83,7 млрд грн - Госказначейство
|Как Трамп и Путин помогут Меркель вновь стать канцлером
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Финансисты опасаются новой девальвации гривни из-за очередной выплаты по НДС
Следующая волна активизации продаж валюты на межбанке возможна в первой декаде феврале под уплату налога на прибыль за четвертый квартал 2016 года. Однако не стоит исключать повторения ситуации, когда щедрые выплаты возмещения НДС приводят к дефициту валюты на межбанке.
|НБУ сохранил объем ОВГЗ в своем портфеле на уровне 383,3 млрд гривен, банки уменьшили на 14,36 млн гривен до 254,3 млрд гривен 27 января
|Золото дешевеет 27 января из-за снижения спроса из Китая в праздники
|Доллар торгуется разнонаправленно к евро и иене из-за неоднозначных данных статистики
|Фондовые индексы Украины в пятницу изменились разнонаправленно
|Депозитные ставки для физлиц 27.01.17
Это интересно
|Skoda приспособила Kodiaq для бездорожья
|Илон Маск не шутил насчет тоннелей
|Украинская IT-команда возглавила мировой рейтинг "белых" хакеров
|Компьютерная система ВС Швеции вышла из строя из-за кибератаки
|Специалистами Japan Display создан гибкий жидкокристаллический дисплей Full HD размером 5,5 дюйма
Структура дисплея размером 5,5 дюйма включает две пластиковые подложки, что позволило сделать его гибким. По словам производителя, это не только открывает новые возможности перед дизайнерами, но и устраняет риск того, что дисплей разобьется в результате удара или падения смартфона.
|Совокупная оценка украинских продуктовых IT-компаний превысила $2,5 млрд - глава ассоциации UVCA
"Появляется все больше и больше продуктовых компаний. Моя совокупная оценка продуктовых компаний уже больше $2,5 млрд: одна сделка с Looksery - $150 млн, но у нас же есть весь список трех тысяч стартапов и компаний в Украине. Поэтому я уверен, что совокупная их стоимость уже превысила $2,5 млрд", - Андрей Колодюк.
|Китайские производители дисплеев AMOLED отстают от Samsung Display не менее чем на три года