В четверг, 26 января, объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке уменьшился на 11,9 млн долларов по сравнению с 25 января до 118,8 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 5,8 млн долларов по сравнению с 25 января до 141,6 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в декабре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческими банками на межбанковском валютном рынке уменьшился на 3,9%, или на 255,7 млн долларов до 6,358 млрд долларов по сравнению с ноябрем.

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после сохранения неизменным в среду, в четверг укрепился на 2 коп. до 27,20 UAH/USD.