Национальный банк сохранил объем облигаций внутреннего государственного займа в своем портфеле на уровне 383,344 млрд гривен 26 января, банки увеличили на 283,60 млн гривен до 254,302 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов 26 января уменьшился на 4,75 млн гривен до 6,324 млрд гривен, в собственности других владельцев увеличился на 383,26 млн гривен до 23,992 млрд гривен.

Объем ОВГЗ в обращении в целом, по данным Нацбанка, 26 января увеличился на 662,11 млн гривен до 667,962 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, Нацбанк ежедневно публикует данные об объеме гособлигаций, находящихся в собственности тех или иных владельцев.

ОВГЗ, находящиеся в обращении по сумме основного долга, млн гривен: