Стоимость золота снижается в пятницу из-за уменьшения спроса со стороны инвесторов в КНР, что связано с празднованием китайского Нового года по лунному календарю, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.31 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 1,80 доллара, или на 0,15% - до 1190,70 доллара за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро росла на 1,78% - до 17,15 доллара за унцию.

Снижение цен на золото связано с празднованием китайского Нового года по лунному календарю. По этой причине торговые площадки Китая будут закрыты до конца следующей недели.

"Чуньцзе" - праздник Весны или Нового года по лунному календарю - в этом году наступает 28 января. В 2017 году официальные новогодние праздники в Китае продлятся с 27 января по 2 февраля включительно. В 2017 году по восточному календарю наступит год Огненного Петуха.

"С начала китайского Нового года спрос со стороны Дальнего Востока слабый, поэтому цены (на золото - ред.) снижаются", - сказал газете The Wall Street Journal директор по торговле Kitco Metals Питер Хаг (Peter Hug).