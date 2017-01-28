Форекс - Курс доллара к мировым валютам в пятницу растет на фоне ожиданий инвесторов стимулирования экономики США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.05 EET индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,12%, до 100,65 пункта. Курс евро к доллару снижался до 1,0675 доллара за евро с 1,0683 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене поднимался до 114,95 иены за доллар со 114,53 иены на прошлых торгах.

Американские фондовые индексы и доходность гособлигаций поддерживали сигналы со стороны Дональда Трампа о росте госрасходов, пишет агентство Рейтер. Доходность десятилетних US Treasuries растет на 0,2 базисного пункта - до 2,510%. В четверг она достигала уровня в 2,555%, что стало максимальной отметкой с 28 декабря 2016 года. Это способствует укреплению американской валюты.

Сдерживают удорожание доллара опасения по поводу протекционистской политики новой президентской администрации. Так, в среду Трамп объявил, что министерство внутренней безопасности США немедленно начнет строительство стены на границе с Мексикой. В четверг Белый дом заявил, что Трамп предлагает новый 20% налог на товары из Мексики с целью компенсировать затраты на строительство стены, пишет агентство Рейтер.

"Налог на импорт из Мексики может подорвать покупательную способность населения и может, в конечном счете, негативно сказаться на экономике США", - цитирует агентство старшего стратега SMBC Nikko Securities Макото Нодзи (Makoto Noji).