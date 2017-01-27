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26 января курс доллара на межбанке продолжил падать
23:56 26.01.2017 |
По итогам торгов курс просел на 5 копеек, и зафиксировался в рамках 27,17-27,20 грн./$, сообщил UBR.ua начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский. С начала этой недели валюта уже подешевела на 20 копеек.
"Вслед за открытием торгов на уровнях 27,20-27,25 грн./$ котировки слегка приподнялись к 27,23-27,26 грн./$, однако по мере появления на межбанке новых продавцов валюты, курс начал неспешное снижение. На обед рынок уходил с уровнями 27,19-27,22. Во второй половине безналичных торгов гривна продолжила плавное укрепление. Финишировал межбанк на уровнях 27,17-27,20 грн./$", - уточнил Верхградский.
К завершению торговли банки сами выровняли рынок. Без вмешательства чиновников.
"Спрос и предложение сбалансировались, что позволило Национальному банку сегодня не принимать участие в торгах", - сказал UBR.ua директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.
Интересно, что достичь этого удалось на меньших объемах: 26 января объем долларовых торгов на межбанке сократился с $261,30 млн. до $235,40 млн.
Сегодняшнее заявление Нацбанка о сохранении действующих валютных ограничений и учетной ставки на уровне 14% по итогам заседания монетарного комитета, никак не сказалось на курсе.
"На настроения участников торгов решение Нацбанка не оказало давления. В целом, даже если бы учетная ставка сегодня была снижена, на курсе это вряд ли отразилось бы. В первую очередь это повлияло бы на снижение депозитных ставок для населения. Поэтому каких-либо волнений мы не ожидаем и завтра", - отметил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Хотя многих и удивило желание регулятора удерживать свою ставку: финансисты рассчитывали на ее снижение, которое укладывалось в общую концепцию НБУ об активизации кредитования в стране.
"Очевидно возникшие риски инфляции в связи с национализацией Приватбанка, ростом минимальной зарплаты вдвое, достаточно высоки", - заметил Куринной.
Завтра финансисты ждут продолжения активных валютных продаж от экспортеров, хотя допускают при этом подорожание доллара.
"В пятницу продолжится подготовка к налоговому периоду, поэтому ожидаем, что валютное предложение останется на достаточном уровне. Рассчитываем на открытие торгов в рамках 27,15-27,25 грн./$", - сказал Станислав Верхградский.
Он не говорит об укреплении гривни, как о долгосрочном тренде.
"На наш взгляд, основываясь на текущих изменениях в объемах торгов и в активности участников рынка, нельзя говорить о тенденции, поскольку эти колебания малозначимы и являются ситуативными", - подчеркнул Верхградский.
А его коллеги допускают сохранение текущих валютных цен.
"В ближайшие дни курс так и будет формироваться под воздействием существующих сезонных факторов. На завтра мы прогнозируем диапазон торгов 27,10-27,20 грн./$", - рассказал Олег Куринной.
В кассах цена доллара 26 января просела в среднем на 2 копейки.
"Наличный рынок в четверг был стабилен, и доллар торговался в диапазоне 27,78-27,93 грн./$. В основном преобладало желание продавать валюту", - заметил Станислав Верхградский.
Но завтра ситуация изменится.
"27 января возможна пятничная коррекция котировок в сторону удорожания доллара", - спрогнозировал Верхградский.
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