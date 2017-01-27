Национальный банк оценивает репатриацию дивидендов в 700 млн долларов в 2016 году.

Об этом сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб в ходе пресс-конференции, передают Українські Новини.

"С момента, когда мы разрешили репатриацию дивидендов компаниями было репатриировано дивидендов на 700 млн долларов", - сказал он.

Сологуб сообщил, что НБУ сейчас разрабатывает программу репатриации дивидендов на 2017 год.

Также он анонсировал введение новых валютных инструментов хеджирования рисков.

Как сообщали Українські Новини, 7 июня 2016 года Национальный банк отменил запрет на репатриацию дивидендов за 2014-2015 годы.

В начале декабря прошлого года Национальный банк заявил, что снова намерен поручить банкам собрать заявки клиентов на репатриацию дивидендов в 2017 году.