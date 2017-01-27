Форекс - Курс доллара растет к мировым валютам из-за увеличения спроса на рисковые активы, к которым традиционно относится американская валюта, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.25 EET индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,74%, до 100,66 пункта. Курс евро к доллару снижался до 1,0665 доллара за евро с 1,0746 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене поднимался до 114,68 иены за доллар со 113,27 иены на прошлых торгах.

Увеличение спроса на рисковые активы связано с ростом американских фондовых индексов до исторических максимумов. Так, в среду американский фондовый индекс Dow Jones на открытии торгов США обновил исторический максимум и превысил психологическую отметку в 20000 пунктов, а в четверг индекс широкого рынка S&P 500 пробил вверх исторический максимум в 2300 пунктов.

Данный фактор вызвал спрос со стороны инвесторов на более рисковые активы, в частности на американскую валюту. "Доллар получает выгоду", - заявил агентству Рейтер главный валютный стратег Scotiabank в Торонто Шон Осборн (Shaun Osborne).



