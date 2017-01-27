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Топливно-энергетический комплекс
25 января объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $4,9 млн до $130,7 млн
09:56 26.01.2017 |
В среду, 25 января, объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке уменьшился на 4,9 млн долларов по сравнению с 24 января до 130,7 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 7,4 млн долларов по сравнению с 24 января до 147,4 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в декабре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческими банками на межбанковском валютном рынке уменьшился на 3,9%, или на 255,7 млн долларов до 6,358 млрд долларов по сравнению с ноябрем.
Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления во вторник на 10 коп. в среду сохранился на уровне 27,22 UAH/USD.
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