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Топливно-энергетический комплекс
НБУ сохранил объем ОВГЗ в своем портфеле на уровне 383,3 млрд гривен, банки уменьшили на 200,08 млн гривен до 254,0 млрд гривен 25 января
09:28 26.01.2017 |
Национальный банк сохранил объем облигаций внутреннего государственного займа в своем портфеле на уровне 383,344 млрд гривен 25 января, банки уменьшили на 200,08 млн гривен до 254,018 млрд гривен.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов 25 января уменьшился на 20,13 млн гривен до 6,329 млрд гривен, в собственности других владельцев - на 158,40 млн гривен до 23,609 млрд гривен.
Объем ОВГЗ в обращении в целом, по данным Нацбанка, 25 января уменьшился на 378,61 млн гривен до 667,300 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, Нацбанк ежедневно публикует данные об объеме гособлигаций, находящихся в собственности тех или иных владельцев.
ОВГЗ, находящиеся в обращении по сумме основного долга, млн гривен:
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Другие
|Нерезиденты
|на 12.01
|666961,81
|381945,90
|254895,80
|23676,48
|6443,63
|на 13.01
|667567,65
|383345,90
|254020,42
|23730,19
|6471,14
|на 16.01
|669184,83
|383345,90
|255421,63
|23862,80
|6554,50
|на 17.01
|669362,02
|383345,90
|255586,90
|23864,25
|6564,97
|на 18.01
|669040,42
|383345,90
|255302,66
|23850,36
|6541,50
|на 19.01
|668495,69
|383345,90
|254755,31
|23880,58
|6513,91
|на 20.01
|668303,93
|383345,90
|254767,76
|23819,31
|6370,96
|на 23.01
|668236,81
|383345,90
|254709,81
|23812,88
|6368,22
|на 24.01
|667678,47
|383343,59
|254218,44
|23767,45
|6348,99
|на 25.01
|667299,86
|383343,59
|254018,35
|23609,05
|6328,86
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