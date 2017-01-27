Национальный банк сохранил объем облигаций внутреннего государственного займа в своем портфеле на уровне 383,344 млрд гривен 25 января, банки уменьшили на 200,08 млн гривен до 254,018 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов 25 января уменьшился на 20,13 млн гривен до 6,329 млрд гривен, в собственности других владельцев - на 158,40 млн гривен до 23,609 млрд гривен.

Объем ОВГЗ в обращении в целом, по данным Нацбанка, 25 января уменьшился на 378,61 млн гривен до 667,300 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, Нацбанк ежедневно публикует данные об объеме гособлигаций, находящихся в собственности тех или иных владельцев.

ОВГЗ, находящиеся в обращении по сумме основного долга, млн гривен: