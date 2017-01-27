Цена золота колеблется на уровне предыдущего закрытия, в то время американский индекс Dow Jones превысил в среду психологическую отметку в 20000 пунктов, а также на фоне ослабления доллара, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 06.56 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 0,10 доллара, или на 0,01% - до 1200,60 доллара за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро уменьшалась на 0,29% - до 16,93 доллара за унцию. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,03%, до 99,88 пункта, при этом ранее он опускался до 99,77 пункта, что стало минимумом с 8 декабря 2016 года.

В среду американский фондовый индекс Dow Jones обновил исторический максимум и превысил психологическую отметку в 20000 пунктов. Данный фактор вызвал спрос со стороны инвесторов на более рисковые активы и снизил на безопасные, к которым относится золото.

"Инвесторы взволнованы насчет отметки (индекса Dow Jones - ред.) в 20000 пунктов, и это ослабило интерес к этому металлу (золоту - ред.)", - цитирует агентство MarketWatch главного рыночного аналитика ThinkMarkets Наима Аслама (Naeem Aslam).

Поддерживает цену драгметалла ослабление американской валюты. Курс доллара к мировым валютам замедлил снижение после достижения минимальных отметок с 8 декабря на фоне опасений инвесторов по поводу политики протекционизма и ограничения миграции президента США Дональда Трампа.

Ослабление американской валюты, как правило, положительно влияет на стоимость торгуемого в долларах драгметалла, повышая спрос на него со стороны инвесторов с иностранной валютой.