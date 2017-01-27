Форекс - Курс доллара к мировым валютам замедлил снижение после достижения минимальных отметок с 8 декабря на фоне опасений инвесторов по поводу политики протекционизма и ограничения миграции президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 06.69 EET индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,04%, до 99,88 пункта, при этом ранее он опускался до 99,77 пункта, что стало минимумом с 8 декабря 2016 года. Курс евро к доллару рос до 1,0757 доллара за евро с 1,0746 доллара за евро на предыдущем закрытии. При этом курс доллара к иене поднимался до 113,38 иены за доллар со 113,28 иены на прошлых торгах.

Ранее новый президент США Дональд Трамп заявлял о необходимости ввести значительные дополнительные налоги для тех компаний, которые уводят рабочие места из США в другие страны, в том числе в соседнюю Мексику. Он также говорил о необходимости пересмотра положений торгового соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли NAFTA, которое объединяет США, Канаду и Мексику. Глава МИД Мексики в среду сказал, что страна не согласится с невыгодными изменениями условий NAFTA и не исключает, что при таком развитии ситуации выйдет из договора.

В среду Трамп объявил, что министерство внутренней безопасности США немедленно начнет строительство стены на границе с Мексикой. Подготовительные мероприятия в рамках проекта по строительству стены должны быть завершены в течение 180 дней, следует из указа Трампа. Кроме того, в прессе появились сообщения о том, что администрация США готовит новые указы, которые запретят или приостановят прием мигрантов из ряда "неблагополучных" стран.

В то же время, аналитики высказывают умеренный оптимизм относительно действий Трампа. "Трамп будет сохранять свою риторику со времен, когда он был кандидатом в президенты, чтобы успокоить последователей, но он не уточнял конкретных планов действий. Его политика не будет прямолинейным протекционизмом, с учетом его позитивных комментариев по поводу мексиканской экономики", - цитирует агентство Рейтер валютного стратега Brown Brothers Harriman Масаси Мурата (Masashi Murata).