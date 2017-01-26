После нескольких дней раскачки межбанковский валютный рынок фиксируется на достигнутых уровнях. 25 января безналичный курс доллара просел лишь на 1 копейку, и остановился в рамках 27,22-27,25 грн./$, сообщил UBR.ua начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.

На протяжении дня котировки поднимались выше, однако большинство сделок заключалось по более низким ценам.

"Когда экспортеры завершили свои продажи и ушли с торгов котировки межбанка подскочили до 27,24-27,29 грн./$ - под вечер. Однако на этом уровне заключалось минимальное количество сделок, и в основном на небольших объемах. Большинство покупок/продаж сегодня произошло в диапазоне 27,2050-27,22 грн./$", - отметил в разговоре с UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Из числа наиболее активных продавцов в среду выделяли Ситибанк, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, Проминвестбанк и Приватбанк, а из покупателей - Креди Агриколь Банк и ВТБ Банк.

Активность экспортеров начала сходить на нет: объем долларовых торгов на межбанке 25 января сократился с $271,14 млн. до $261,30 млн. Так что валютных излишков не наблюдалось.

"В целом валютный спрос и предложение были сбалансированы, что позволило Национальному банку на рынок не выходить", - заверил UBR.ua директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

Новость о том, что вопрос о выделении Украине нового кредитного транша Международным валютным фондом так и не был внесен в январское расписание совета директоров МВФ не сказался на настроениях на межбанке. И банкиры не ждут, что экспортеры из-за этого станут снова придерживать доллар.

"Подобного рода информация на межбанковские котировки влияние не оказывает", - заверил Станислав Верхградский.

"Отсутствие понимания по поводу выделения или не выделения кредитного транша МВФ в феврале пока не оказало влияния ни на рынок, ни на настроения участников торгов", - поддержал его директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Финансисты рассчитывают, что валютный рынок в ближайшее время будет жить другими ожиданиями - готовится к налоговому периоду.

"Впереди у наших компаний бюджетно-налоговый период и платежи по налогу на прибыль. Предложение валюты в ближайший месяц так или иначе будет оставаться достаточно высоким. В более отдаленной перспективе, конечно, решение по кредиту МВФ (и, соответственно, состояние золотовалютных резервов страны) будет влиять на курс", - сказал UBR.ua Куринной.

На завтра он прогнозирует межбанковские торги в рамках 27,10-27,25 грн./$.

Менее оптимистичны ожидания по старту торгов у Юрия Гриненко - 27,20-27,30 грн./$, а также у Станислава Верхградского - 27,25-27,35 грн./$.

"26 января главными курсообразующими факторами на межбанке по-прежнему останутся бюджетный период и возможное участие в торгах НБУ", - подчеркнул Верхградский.

Стабильную ситуацию он спрогнозировал на завтра для наличного рынка - без резких курсовых скачков. Похожую на сегодняшний день.

"Наличный доллар прогнозировано принял вектор вниз, и медленно но уверенно без отскоков опускался с 27,95-28,05 грн./$ до уровня 27,85-27,95 грн./$. Проблем с наличием гривны и валюты в кассах не наблюдалось", - заверил Верхградский.