Стоимость золота снижается в среду вечером более чем на 1% на фоне ухудшения спроса на "безопасные" активы, что вызвано резким ростом американских фондовых индексов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.44 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 12,20 доллара, или на 1,01% - до 1201,40 доллара за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро снижалась на 1,46% - до 16,94 доллара за унцию.

На открытии торгов США в среду американский фондовый индекс Dow Jones обновил исторический максимум и превысил психологическую отметку в 20000 пунктов. Данный фактор вызвал спрос со стороны инвесторов на более рисковые активы и снизил на безопасные, к которым относится золото.

Так, в частности, инвесторы на фоне роста котировок акций в США обратились к американской валюте. А укрепление доллара негативно влияет на стоимость торгуемого в этой валюте драгметалла, снижая спрос на него со стороны инвесторов с иностранной валютой.

"Ралли на фондовом рынке будет продолжать оказывать давление на золото и поддерживать доллар. Эта эйфория, хоть, может, и неуместна или, как минимум, преждевременна, но она будет продолжать увеличивать спрос на рисковые активы и будет негативной для цен на золото", - сказал газете The Wall Street Journal директор по торговле Kitco Metals Питер Хаг (Peter Hug).