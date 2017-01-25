Национальный банк обеспокоен процентной политикой государственных банков.

Об этом в ходе круглого стола "Возобновление кредитования. Какие шаги нужно сделать банкам для сближения с бизнесом" заявил директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук, передают Українські Новини.

"Как у регулятора у нас много вопросов, почему государственные банки конкурируют между собой, предлагая такие высокие ставки, как для бизнеса, так и розничного сегмента", - говорит Ваврищук.

По словам представителя НБУ, этот вопрос должен решиться в течение нескольких месяцев.

"Должен пройти какой-то адаптационный период для Приватбанка. Новый менеджмент должен определиться с краткосрочной и среднесрочной стратегией. Через пару месяцев ситуация станет более стабильной и госбанки не будут задавать такой высокий уровень по ресурсам", - отметил Ваврищук.

В данный момент госбанки предлагают одни из наиболее высоких процентных ставок по гривневым депозитам (сроком на 12 месяцев): Приватбанк - 20% годовых, Укргазбанк - 19% годовых, Ощадбанк - 17,5%.

Как сообщали Українські Новини, после национализации Приватбанка, доля госбанков в системе увеличилась до 52%.