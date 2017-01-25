Национальный банк уменьшил объем облигаций внутреннего государственного займа в своем портфеле на 2,31 млн гривен до 383,344 млрд гривен 24 января, банки - на 491,38 млн гривен до 254,218 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов 24 января уменьшился на 19,23 млн гривен до 6,349 млрд гривен, в собственности других владельцев - на 45,43 млн гривен до 23,767 млрд гривен.

Объем ОВГЗ в обращении в целом, по данным Нацбанка, 24 января уменьшился на 558,34 млн гривен до 667,678 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, Нацбанк ежедневно публикует данные об объеме гособлигаций, находящихся в собственности тех или иных владельцев.

ОВГЗ, находящиеся в обращении по сумме основного долга, млн гривен: