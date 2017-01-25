Золото дорожает на фоне данных статистики, свидетельствующих об увеличении производства и снижении потребления драгметалла в Китае, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.37 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 6 долларов, или на 0,49% - до 1207,60 доллара за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро уменьшалась на 0,79% - до 17,05 доллара за унцию.

Объем производства золота в Китае вырос на 0,76% в 2016 году по сравнению с предыдущим годом, до 453,49 тонны, пишет агентство Рейтер. В то же время, потребление "желтого" металла упало на 6,74%, до 975,38 тонны.

При этом цену золота поддерживают опасения инвесторов насчет протекционистских мер президента США Дональда Трампа. Так, в понедельник Трамп подписал указ о выходе США из соглашения о Транстихоокеанском партнерстве. Кроме того, он сказал, что США установят высокую пошлину для компаний, которые переносят свои мощности за границу.