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Доллар торгуется разнонаправленно к иене и евро на опасениях относительно политики Трампа
08:03 25.01.2017 |
Форекс - Американская валюта дорожает к евро и дешевеет к иене на фоне опасений инвесторов относительно протекционистских мер президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 07.20 EET курс евро к доллару снижался до 1,0730 доллара за евро с 1,0732 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене опускался до 113,58 иены за доллар со 113,78 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,03%, до 100,24 пункта.
"На некоторое время скептицизм относительно президентства Трампа берет верх", - цитирует агентство Рейтер валютного стратега Bank of America Merrill Lynch Шусуке Ямада (Shusuke Yamada).
В то же время он отметил, что ожидает удорожания доллара в долгосрочной перспективе. Скептицизм же будет сохраняться, пока инвесторы не увидят ясной картины относительно планов президента США по налогам и экономическому стимулированию.
В понедельник президент Трамп подписал указ о выходе США из соглашения о Транстихоокеанском партнерстве. Кроме того, он сказал, что США установят высокую пошлину для компаний, которые переносят свои мощности за границу. Ранее Трамп описывал возможную пошлину как избирательный сбор размером в 35% на компании, которые переносят производство в другие страны.
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