С начала недели американская валюта на межбанковском валютном рынке подешевела уже на 14 копеек.

"Ее курс снижался по мере роста валютного предложения на торгах", - сообщил UBR.ua директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

Объем долларовых торгов на межбанке подрос со вчерашних $221,18 млн. до $271,14 млн. И Нацбанк выходил выкупать излишек валюты.

"После открытия межбанковских торгов на уровнях 27,18-27,22 грн./$, котировки скорректировались к диапазону 27,23-27,25 грн./$, в котором оставались до объявления Нацбанком аукциона по покупке валюты. После появления на рынке НБУ курс незначительно снизился к 27,21-27,24 грн./$. Однако, несмотря на избыточное предложение валюты, котировки ниже не пошли, поскольку Нацбанк выкупил практически весь объем предложенной ему валюты. Финишировали безналичные торги на уровнях 27,23-27,26 грн./$", - детализировал начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский..

Регулятор приобрел $21,6 млн. из предложенных ему $25,20 млн. Больше не взял лишь из-за завышенных аппетитов экспортеров, завысивших в своих заявках курсы продаваемого доллара.

Результаты валютных аукционов НБУ

Дата 24.01.17 05.01.17 Общий объем заявок субъектов рынка, принятых на аукцион в соответствии с условиями его проведения, млн $ 25.20 69.30 Курсы гривны, заявленные участниками аукциона, грн/$1 максимальный 27.3200 26.5000 минимальный 27.2350 26.2300 Курсы гривни по результатам аукциона, грн/$1 средневзвешенный 27.2458 26.3028 максимальный 27.2500 26.3500 минимальный 27.2350 26.2300 Общий объем удовлетворенных заявок участников аукциона, $ млн 21.60 67.80 Доля удовлетворенных заявок по максимальному курсу аукциона в общем объеме удовлетворенных заявок, % 8.8 0.7

"НБУ же выкупал валюту сегодня с отсечением 27,25 грн./$", - отметил UBR.ua начальник казначейства Укрсоцбанка Руслан Кравченко.

Валютную интервенцию по выкупу доллара в режиме "наилучшего курса" центробанк сегодня не проводил (в последний раз чиновники организовывали ее вчера, 23 января).

У активизации экспортеров и снижения курса доллара все та же причина - активные продажи, которые развернули предприятия агросектора, ранее придерживавшие свою выручку, а также металлурги.

Компаниям предстоят крупные налоговые платежи, и поредели гривневые запасы (после выплат 16 млрд. грн. по НДС в конце 2016 г.). Собственно, это и стимулирует конвертации валютных запасов.

"Постепенно позиции гривны будут укрепляться, что в первую очередь связано с приближением бюджетно-налогового периода", - подтвердил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Банкиры открыто говорят: если бы не покупки НБУ, которому нужно восполнять потери части золотовалютных резервов (с начала 2017 г. чиновникам пришлось продать для удержания курса гривни свыше $200 млн.), то курс доллара рухнул бы куда серьезнее.

"Без участия НБУ сегодня котировки вполне могли бы спуститься к 27,10-27,15 грн./$", - оценил ситуацию Станислав Верхградский.

Финансисты ждут дальнейшего удешевления безналичного доллара, хотя и признают, что центробанк продолжит его сдерживать своими покупками.

"Завтра курс скорее всего вновь будет стремиться к отметке в 27,0 грн./$ - в диапазоне 27,20-27,20 грн./$. Думаю, в ближайшие дни НБУ достаточно часто будет выходить на торги с покупкой валюты", - спрогнозировал Олег Куринной.

Несколько выше оказалась оценка Станислава Верхградского, хотя он и не ждет смены тренда: "Завтра картина на межбанке останется без изменений. Открытие торгов ожидаем на уровнях 27,25-27,35 грн./$".

Одновременно банки спрогнозировал небольшое снижение наличного курса доллара.

"24 января решающими факторами курсообразования на наличном рынке по-прежнему оставались спрос и предложение. В виду утренней деловой активности курс немного повышался с 27,95-27,05 грн./$ до 28,05-28,18 грн./$. Но в обед мы увидели спад со стороны спроса и отсутствие гривны на некоторых валютообменных точках. Как результат доллар начал дешеветь, и к вечеру остановился на отметке 27,95-28,02 грн./$", - рассказал Верхградский.

На 26 января замечено на заседание монетарного комитета Нацбанка, принимающего решения об изменении учетной ставки регулятора и других денежно-кредитных нововведениях. Однако финансисты не ждут от него революционных валютных постановлений.

"По моему мнению, новых послаблений валютных ограничений ждать не стоит. НБУ уже достаточно много сделал в этом направлении в прошлом году. Полная отмена валютных ограничений, введенных в феврале 2015 года, на наш взгляд, сейчас маловероятна. При растущем торговом дефиците и слабом притоке инвестиций в экономику фундаментальные факторы не позволяют дальше проводить либерализацию без риска дестабилизации валютного рынка", - заверил UBR.ua главный аналитик Укрсоцбанка Андрей Приходько.

Аналогичной точки зрения придерживаются и другие финансисты.

"Считаем, что вероятность пересмотра Нацбанком валютных ограничений на заседании 26 января является низкой. На наш взгляд, сегодня на рынке нет для этого объективных предпосылок", - резюмировал Станислав Верхградский.