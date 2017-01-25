Стоимость золота снижается во вторник на фоне удорожания американской валюты, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.55 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 1,20 доллара, или на 0,10% - до 1217,30 доллара за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,05% - до 17,20 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,20%, до 100,13 пункта.

Укрепление американской валюты, как правило, негативно влияет на стоимость торгуемого в долларах драгметалла, снижая спрос на него со стороны инвесторов с иностранной валютой.

Доллар дорожает после подписания в понедельник президентом США Дональдом Трампом указа о выходе Соединенных Штатов из соглашения о Транстихоокеанском партнерстве. В рамках ТТП планировалось создание зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На тихоокеанские страны приходятся 40% мировой экономики и треть мировой торговли.